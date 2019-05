Leonardo, contratto con Sloane per due ulteriori elicotteri AW109 VIP

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo vuole ulteriormente rafforzare il proprio primato in UK come produttore di elicotteri plurimotore per il segmento VIP con il rinnovo dell’Accordo di Distribuzione siglato al Salone EBACE, in svolgimento a Ginevra, con il proprio principale partner sul mercato britannico e irlandese: Sloane Helicopters (Sloane). L’intesa riguarda l’estensione dell’accordo di distribuzione nel periodo 2019-2021 per i modelli AW109 GrandNew, AW109 Trekker e AW169 in configurazione VIP, con una previsione di vendita di almeno 8 elicotteri entro il 2021.

La più moderna e completa gamma prodotti con avionica e sistemi di navigazione all’avanguardia, unitamente a elevate prestazioni e standard di sicurezza e confort permettono a Leonardo di mantenere una posizione di leadership mondiale nel mercato degli elicotteri per il segmento VIP/corporate che include anche i servizi di trasporto governativo (compresi Capi di Stato e di Governo), oltre che i servizi charter.

“Siamo lieti e onorati di poter continuare la nostra stretta collaborazione con Leonardo – ha dichiarato Sloane -. Le serie degli elicotteri AW109 e l’AW169 hanno consolidato la propria posizione nel segmento di mercato corporate/VIP, rappresentando un punto di riferimento. Come unico Distributore nella regione da oltre 20 anni, Sloane Helicopters, non avendo rivali nella comprensione dei bisogni dei clienti, continua a far leva su questa esperienza offrendo le migliori soluzioni attraverso vendita e supporto post-vendita”.

La partnership con Sloane ha portato alla vendita di circa 80 elicotteri fino ad oggi.

