Leonardo conferma Guidance 2020, quarto trimestre in linea con le attese

(Teleborsa) – Il CdA di Leonardo ha completato l’analisi preliminare della performance attesa nel 2020. Questa analisi ha evidenziato un’ottima performance nel quarto trimestre, in linea con le aspettative.

Il Gruppo ha concluso il 2020 in maniera positiva, ottenendo ottimi risultati grazie alla performance del business militare/governativo in tutte le divisioni, a fronte di una minor contribuzione del civile. Il business continua ad essere solido nella gestione delle sfide legate al COVID-19, grazie anche ai risultati delle azioni poste in essere in termini di controllo dei costi e al miglioramento dell’efficienza

industriale, tornata a livelli normali, che hanno aiutato a compensare sia la performance delle JV sia la performance del segmento civile.

Di conseguenza il Gruppo prevede di ottenere Ordini, Ricavi ed EBITA in linea con la Guidance 2020, e di raggiungere un FOCF pari a circa zero e comunque lievemente positivo, grazie alle azioni messe in atto per raggiungere gli incassi significativi attesi sui programmi nel corso del quarto trimestre.

Il Gruppo presenterà i dettagli relativi alla performance del 2020 in occasione della presentazione dei Risultati 2020 prevista per il 9 marzo 2021. Nella stessa occasione verrà fornita anche la Guidance per l’anno in corso, che risente ancora degli effetti del COVID-19.