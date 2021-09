Leonardo con Northrop Grumman su sistemi pilotaggio remoto VTOL UAS

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo e Northrop Grumman hanno annunciato la loro intenzione di collaborare per cogliere insieme nuove opportunità nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto con capacità di decollo e atterraggio verticale (Vertical Take-Off and Landing- Uncrewed Aerial Systems – VTOL UAS).

Beneficiando dell’esperienza di Leonardo nel volo verticale e delle capacità di Northrop Grumman nelle tecnologie avanzate in campo aeronautico e nei sistemi a pilotaggio remoto di prossima generazione, le due Aziende valuteranno la possibilità di cogliere insieme opportunità nel mercato dei sistemi VTOL UAS su scala globale. I due partner prenderanno in considerazione possibili collaborazioni sulla progettazione di piattaforme, architetture di sistemi, ottimizzazione del carico e l’integrazione all’interno di nuovi scenari operativi, con particolare attenzione alle esigenze dei clienti ed ai concetti operativi legati alla missione.

Gian Piero Cutillo, Managing Director della divisione Elicotteri di Leonardo, ha commentato: “Consideriamo questa partnership come una grande opportunità per valorizzare al massimo le sinergie tra Leonardo e Northrop Grumman nel campo dei sistemi a pilotaggio remoto a decollo e atterraggio verticale. Questa collaborazione arriva in un momento in cui emergono nuove esigenze in questo settore per applicazioni militari e civili in tutto il mondo. Questa partnership consentirà di ricorrere ad un approccio solido e condiviso sia per le tecnologie di riferimento già esistenti, sia per quelle di prossima generazione provenienti da due importanti player aerospaziali globali”.

Nick Chaffey, Chief Executive di Northrop Grumman per Regno Unito, Europa e Medio Oriente ha dichiarato: “Northrop Grumman ha decenni di esperienza e competenze senza eguali nello sviluppo e nella fornitura di sistemi aerei autonomi ed a pilotaggio remoto tra cui l’RQ-4 Global Hawk, l’MQ-8C Fire Scout, il Firebird in grado di ospitare a bordo anche un equipaggio, e il pionieristico velivolo X-47B. La nostra collaborazione con Leonardo è in grado di rispondere in molti modi a clienti che, in tutto il mondo, sono impegnati ad affrontare nuove sfide in un ambiente che presenta minacce complesse e imprevedibili”.