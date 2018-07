Leonardo con Milestone per rinnovo flotta Saudi Aramco

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo e Milestone Aviation Group Limited sono stati scelti da Aramco Overseas Company, società del gruppo Saudi Aramco che opera nel settore petrolchimico a livello globale, per il suo programma di rinnovo della flotta di elicotteri medi.

Si tratta di un contratto per 17 elicotteri AW139 e opzioni per ulteriori quattro esemplari e Aramco riceverà il totale di 21 unità entro tre anni a partire da quest’anno.

“Siamo felici che Aramco continui a riporre fiducia nel nostro AW139 per le proprie esigenze operative” – ha dichiarato il Capo della Divisione Elicotteri di Leonardo Gian Piero Cutillo – . Ringraziamo inoltre Milestone, il maggior proprietario di nostri elicotteri civili per vari impieghi operativi, per la nostra lunga collaborazione e per il contributo assicurato per il conseguimento di questo storico obiettivo di mercato. Siamo pronti a lavorare insieme verso l’ingresso in servizio di questa nuova flotta di elicotteri destinati ad Aramco”.