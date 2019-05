Leonardo brinda ai conti sulla borsa milanese

editato in: da

(Teleborsa) – In bella mostra a Piazza affari le azioni Leonardo, che passano di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,99% dopo la diffusione dei conti dei primi tre mesi del nuovo anno. I risultati del primo trimestre 2019 dell’azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza mostrano ricavi pari a 2.725 milioni di euro, in crescita dell’11,2% rispetto al primo trimestre del 2018, e un utile netto ordinario pari a 77 milioni di euro che si confronta con i 50 milioni nel primo trimestre del 2018.

Confermata le Guidance 2019.

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della Holding italiana nei settori dell’aeronautica più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Analizzando lo scenario di Leonardo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,04 Euro. Prima resistenza a 10,36. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,84.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)