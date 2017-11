(Teleborsa) – Leonardo US Holding, società controllata da Leonardo ha annunciato offerte pubbliche di acquisto fino ad un importo nominale complessivo di 200 milioni di dollari delle proprie obbligazioni “7.375% Guaranteed Notes due 2039” in circolazione e delle proprie obbligazioni “6.250% Guaranteed Notes due 2040” in circolazione e, assieme alle Obbligazioni 2039, il riscatto integrale delle proprie obbligazioni “6.25% Guaranteed Notes due 2019”, il cui valore nominale in circolazione è pari a 434,188 milioni di dollari.

Leonardo avvia riacquisto bond in dollari fino a 200 mln