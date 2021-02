Leonardo, atteso via libera all’operazione DRS a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Leonardo, nella giornata di ieri, avrebbe dato il via libera alla controllata americana Leonardo US Holding a procedere all’IPO di una quota intorno al 25% del capitale della sua controllata al 100% Leonardo DRS. Non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali dalla società guidata da Alessandro Profumo, con l’annuncio previsto per oggi (dopo l’ok del board di Leonardo US Holding), secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore.

Il collocamento, che sarebbe indirizzato soprattutto a investitori istituzionali, dovrebbe essere completato entro aprile, con Leonardo che otterrebbe circa 1 miliardo dall’operazione. Leonardo DRS, che è un produttore di prodotti e supporti per forze militari e agenzie di spionaggio, ha abbandonato il New York Stock Exchange nel 2008, quando l’allora Finmeccanica (guidata da Pierfrancesco Guarguaglini) decise di acquistarla.