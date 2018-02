Leonardo annuncia ordine di 26 elicotteri in Cina

(Teleborsa) – Leonardo ha annunciato oggi la firma con Sino-US Intercontinental Helicopter Investment, distributore degli elicotteri civili di Leonardo in Cina, di nuovi contratti per 26 elicotteri, tra cui sette monoturbina AW119Kx, 15 biturbina leggeri AW109 Trekker e quattro intermedi AW139, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro.

Gli ordini annunciati oggi 27 febbraio si aggiungono alla serie di contratti, in particolare per eliambulanze, siglati da Sino-US con Leonardo negli ultimi anni e che includono 25 AW119Kx, un mix di 30 AW139 e AW169 nel 2016 e dieci AW109 Trekker nel 2017.