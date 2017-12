Leonardo, altri nuovi 8 elicotteri AW139 per Guardia Costiera e GdF

(Teleborsa) – Nuovi ordini a Leonardo per 8 elicotteri bimotori intermedi modello Agusta Westland AW139 (classe 6 tonnellate) destinati a missioni di pubblica utilità e sicurezza in Italia per Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Le otto unità sono valutate circa 112 milioni di euro.

Due le unità per Guardia Costiera da destinare a missioni di ricerca e soccorso, con consegne da completarsi entro fine 2018. La Guardia di Finanza ha ordinato sei AW139 per svolgere missioni di pattugliamento, con consegne entro il 2020.

I due operatori disporranno così di una flotta di 14 elicotteri AW139 ciascuno, permettendo un ulteriore miglioramento delle loro capacità operative e un efficientamento della logistica, sostituendo al tempo stesso gli oramai obsoleti AB412.

Guardia Costiera italiana ha recentemente raggiunto il traguardo delle 10.000 ore di volo con la flotta di AW139, dimostrando la straordinaria validità e affidabilità della partnership con Leonardo.

La Guardia di Finanza ha utilizzato i suoi AW139 di Leonardo per svolgere un’ampia gamma di ruoli su tutto il territorio nazionale, con missioni di pattugliamento e ricognizione in aree montuose e marittime, nonché per missioni di pubblica sicurezza, ricerca e soccorso.