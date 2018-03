Leonardo al Fidae Air Show 2018 di Santiago del Cile

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo sarà presente al FIDAE Air Show 2018 in programma dal 3 aprile a Santiago del Cile. Uno dei più importanti saloni sudamericani dell’aerospazio, difesa e sicurezza dell’intera area americana, dove il Gruppo italiano presenterà diversi modelli di elicotteri per operatori civili e militari. Tra questi, il trimotore medio-pesante AW101 e il monomotore AW119Kx. Un bimotore intermedio AW139 dei Carabineros de Chile, allestito per compiti di ordine pubblico, sarà invece in mostra statica.

Il Gruppo italiano ex Finmeccanica vanta una solida presenza nella regione con oltre 20 elicotteri in servizio in Cile appartenenti ai modelli AW119, AW109, AW139 e W-3A Sokol e oltre 400 esemplari utilizzati per compiti sia civili che militari. Gli elicotteri di Leonardo sono impiegati in un’ampia gamma di applicazioni operative, quali ruoli navali, ordine pubblico, sicurezza nazionale, eliambulanza, ricerca e soccorso, antincendio, protezione civile, utility, trasporto corporate e governativo, trasporto offshore.

FIDAE ospiterà, inoltre, due velivoli C-27J dell’Aeronautica Militare peruviana, velivolo scelto dal cliente grazie alla sua capacità di operare in modo sicuro ed efficiente a quote elevate su piste non preparate della catena delle Ande e sui campi volo privi di afalto.