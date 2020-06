Leonardo acquista altre azioni Avio arrivando al 29,63% del capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo consolida la sua posizione nel settore Spazio, annunciando un rafforzamento della partecipazione in Avio. La società ha infatti annunciato l’acquisto di 988.475 azioni Avio, incrementando del 3,75% la sua partecipazione, arrivando al 29,63% del capitale sociale dell’azienda di Colleferro specializzata nella produzione di lanciatori spaziali e partner nei programmi ESA.

L’acquisto è stato effettuato con varie operazioni, effettuate sul mercato, conclusesi il 29 maggio scorso, per un esborso complessivo di circa 14 milioni di euro.

“L’operazione – sottolinea Avio – rappresenta un ulteriore consolidamento del ruolo di Leonardo quale partner industriale di Avio e della posizione di Leonardo in un settore rilevante, strategico e con importanti prospettive di sviluppo come lo Spazio, in particolare per quanto riguarda il segmento dei lanciatori, anche grazie al significativo contributo dell’Italia ai programmi di collaborazione europei”.