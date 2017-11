Leonardo, Abu Dhabi Aviation espande la flotta di elicotteri AW139

(Teleborsa) – Leonardo ha annunciato che l’operatore emiratino Abu Dhabi Aviation (ADA) ha firmato un contratto per due ulteriori elicotteri AW139. L’ordine è stato annunciato nel corso del Salone Dubai Air Show durante una cerimonia ufficiale.

Gli elicotteri, la cui consegna è prevista entro il 2017, saranno impiegati per compiti di trasporto offshore consentendo l’espansione della flotta di AW139 di ADA utilizzata principalmente proprio per tale tipo di missione. Questo contratto rientra nell’accordo annunciato alla fine del 2015 e che prevede l’acquisto di 15 elicotteri in un mix di AW139, AW169 e AW189 con consegne entro il 2019.