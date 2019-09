L’ENAC dona all’ICAO un software per analisi e valutazione incidenti

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’ambito dei lavori della quarantesima Assemblea Generale dell’ICAO (International Civil Aviation Organization) in corso, il Presidente ENAC Nicola Zaccheo e il Segretario Generale ICAO Fang Liu firmeranno a Montreal un Memorandum di Intesa per formalizzare la donazione da parte dell’ENAC all’ICAO di un proprio software per l’analisi e la valutazione degli incidenti registrati nelle aree vicine agli aeroporti. Il suddetto software consente di condurre analisi dettagliate sulle modalità di accadimento degli eventi.

“La prevenzione è importante in tutti i campi, fondamentale nell’aviazione – ha commentato il Presidente Nicola Zaccheo. “Le analisi che aiutano a valutare il rischio e a definire le aree di sicurezza intorno al sedime aeroportuale, come quelle che possono essere realizzate con il software che con orgoglio e soddisfazione doniamo all’ICAO, non possono che contribuire in maniera proattiva alla sicurezza del volo”.

Nello specifico, il software localizza ogni evento avvenuto rispetto a una pista di volo ideale, fornendone la descrizione, le conseguenze, le modalità operative, le caratteristiche dell’aeromobile, ecc. Lo strumento informatico consente quindi analisi e statistiche attraverso l’utilizzo di appositi sistemi di filtro. Il software può essere utilizzato per diverse finalità tra cui condurre analisi statistiche sulle modalità di accadimento degli incidenti e studiare le caratteristiche di differenti tipologie di evento come, per esempio, le runway excursion.