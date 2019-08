Legge di Bilancio, Tria rassicura: “Nessun dramma, stiamo tranquilli”

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre lacrisi politicatiene banco, cresce l’agitazione in vista di alcuni importanti appuntamenti economici di imminente scadenze, prima tra tutti la Legge di Bilancio. A fare professione di ottimismo ci pensa il Ministro dell’Economia Giovanni Tria dal Meeting di Rimini: “Direi di stare tranquilli, si può fare indipendentemente dalle scelte che verranno fatte: per ogni Legge di Bilancio si prendono risorse, si mettono da una parte a o dall’altra, è un problema di scelta politica. Nessun dramma, i conti italiani sono attualmente in ordine”.

“C’è una stabilità finanziaria raggiunta nuovamente: abbiamo conseguito, e si vede chiaramente dai tassi che paghiamo sul debito, fiducia da parte dei mercati finanziari”, ha aggiunto.

Il Governo Conte stava “studiando un mutamento rivoluzionario del sistema Irpef”. Sarebbero arrivate “delle proposte”, ma “non abbiamo fatto in tempo”, ha continuato.

Poi uno sguardo globale. “C’è un problema di possibile crisi economica a livello globale.La Germania è vicina alla stagnazione e lo è anche l’Italia, che anzi paradossalmente sta dimostrando una forte resilienza e resistenza“.