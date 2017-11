Legge di Bilancio: in focus risarcimenti per gli azionisti delle Banche Venete

(Teleborsa) – Fervono i lavori sulla Manovra. In attesa dell’esame a Palazzo Madama che prenderà il via la prossima settimana, in Commissione Bilancio del Senato sono stati presentati circa 4mila emendamenti. 3.954 per la precisione che saranno discussi dalla fine della prossima settimana, dopo che si sarà conclusa anche l’analisi del Decreto Fiscale collegato alla Manovra.

Dalla web tax all’adeguamento dell’età pensionabile che passi per il meccanismo dell’APE Social, fino ad arrivare a un fondo per assicurare un risarcimento ai risparmiatori delle banche venete che sono state “vittime” della cattiva gestione dei due istituti che ha portato le due venete in liquidazione coatta amministrativa e sulle quali Consob e Bankitalia si scaricano le responsabilità.

Su questo questo punto la proposta di modifica che riguarda un pacchetto di emendamenti è stata presentata bipartisan da un gruppo di senatori veneti.

Il fondo, ha spiegato il capogruppo del Pd in commissione bilancio del Senato, Santini, “sarebbe alimentato da fonti bancarie e da un meccanismo collegato al collocamento degli NPL” e riguarderebbe anche i risparmiatori azionisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. L’ammontare dei risarcimenti, ha spiegato Santini, dipenderà dalla consistenza finale del fondo.

Il partito democratico inoltre si è detto pronto a recepire un emendamento (su un eventuale accordo con i sindacati) sull’adeguamento dell’età pensionabile che passi per il meccanismo dell’Ape social.

Tra gli emendamenti richiesti “necessario” un intervento sui superticket, a fronte delle “difficoltà per i cittadini di usufruire delle prestazioni sanitarie anche nelle Regioni più virtuose”, ha spiegato il viceministro all’Economia Enrico Morando.

Richiesta anche “la reintroduzione del bonus bebè o i nostri gruppi alla Camera e al Senato” non voteranno la manovra, ha spiegato Maurizio Lupi di AP