Legge di Bilancio, Anief propone emendamenti per aumentare gli organici delle scuole

(Teleborsa) – Il tema degli organici è al centro del pacchetto di emendamenti alla Legge di Bilancio presentato da Anief. “Si tratta di un tema fondamentale per garantire il diritto all’istruzione dei nostri studenti in quanto in questo periodo, segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, bisogna investire sugli organici della scuola” ha affermato il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico.

“L’aumento degli organici – spiega Pacifico – può essere fatto, in primo luogo, confermando l’organico Covid che riteniamo vada inserito nell’organico di diritto”. Il leader del giovane sindacato pone l’accento sui tagli che “negli ultimi 15 anni hanno riguardato 250mila posti nella scuola nonostante, fino allo scorso anno, il numero degli studenti sia sostanzialmente rimasto uguale. Questo – sottolinea Pacifico – rende necessario rivedere i criteri del dimensionamento. È un impegno che come Anief abbiamo sottoscritto con il ministro Lucia Azzolina all’indomani della firma del protocollo sulla sicurezza e ci aspettiamo che oggi il Governo risponda su questo tema almeno impegnandosi a rivedere tutti i criteri che hanno portato a sottrarre alla scuola 10 miliardi negli ultimi 15 anni. Il nostro obiettivo primario è di andare a recuperare questi 10 miliardi attraverso un aumento del rapporto tra alunni, docenti e personale ata in maniera tale che, al di là dell’attuale necessità di distanziamento sociale, anche in futuro siano migliorati i livelli di apprendimento dei nostri studenti con organici che siano legati alle effettive esigenze del territorio. Questo per noi – conclude il presidente dell’Anief – è un fattore fondamentale che ci porterà poi a poter promuovere una scuola non solo più sicura ma anche più giusta. Una scuola che porterà, dunque, risultati migliori per i nostri studenti”.