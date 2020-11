Legge Bilancio, Misiani: architettura inziale confermata

editato in: da

(Teleborsa) – “L’architettura del testo inziale rimane assolutamente confermata, sia nei numeri che nell‘organizzazione degli interventi“. Lo ha detto il Vice Ministro all’Economia, Antonio Misiani, a Rainews24 parlando della prossima Legge di Bilancio sul tavolo del Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere iniziato da pochi minuti.

Misiani ha confermato che il Governo sta lavorando per una conferma del Superbonus al 100% utilizzando i fondi che arriveranno dal Recovery Plan.

“Stiamo lavorando per un prolungamento di questa misura – ha detto -. Lo decideremo nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. E’ una misura molto impegnativa per la finanza pubblica”.

“Io credo che saremo tra i primi Paesi europei a presentare il Piano di ripresa e resilienza nei primi giorni del 2021. Una prima bozza è stata già consegnata alla Commissione europea ed è già in corso una consultazione informale”.

Parlando della vertenza dei sindacati della Pubblica Amministrazione che minacciano lo sciopero lamentando carenza di risposte su assunzioni e rinnovo del contatto: “Dialogheremo con i sindacati per trovare un equilibrio, come abbiamo sempre fatto in questi mesi”.