Legge Bilancio, Castelli: in arrivo riforma fisco e taglio tasse

(Teleborsa) – “I prossimi anni saranno fondamentali per far ripartire l’Italia. Con la Legge di Bilancio, che porterà con se anche una profonda riforma fiscale e l’abbassamento delle tasse, e il Recovery Plan metteremo in campo importanti progetti che favoriranno la creazione di nuove opportunità di lavoro. In questo modo si creeranno nuovi posti di lavoro legati al digitale, alla filiera dell’energia e a quello della mobilità sostenibile”. Lo scrive in un post su Facebook il Viceministro all’Economia Laura Castelli.



“Abbiamo iniziato a creare, nuovamente, condizioni lavorative favorevoli – prosegue – promuovendo programmi di formazione all’interno delle aziende, nuovi fondi per le start-up, forme di decontribuzione incisive e ad investire sui servizi, con il fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Risultati come l’eliminazione del superticket, oppure il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e la nuova decontribuzione del 30% per i lavoratori del sud sono solo alcuni dei risultati che abbiamo portato a casa in questi mesi, e sono molto incoraggianti”.