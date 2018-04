Legge 205/17 questa sconosciuta. UDIR ne svela i segreti

editato in: da

(Teleborsa) – I sindacati UDIR e ANIEF, in rappresentanza dei dirigenti scolastici e del personale docente a Ata, organizzano una giornata di discussione sugli atti di violenza a danno degli operatori della scuola, alla presenza di esperti, rappresentanti dei lavoratori, delle famiglie, dei discenti nonché dei dirigenti delle scuole.

L’iniziativa, sostenuta con fermezza dalle due sigle sindacali, intende porre una seria riflessione nell’opinione pubblica sulla violenza che sta colpendo indistintamente tutto il mondo della scuola e minando la sua autorevolezza nel sistema valoriale della società italiana. Ulteriori particolari saranno resi noti in occasione del convegno organizzato da UDIR per il 19 e 20 maggio a Palermo sulla perequazione della dirigenza scolastica e sui problemi legati alla sicurezza.

La recente escalation di vere e proprie aggressioni e intimidazioni contro i lavoratori della scuola mostra tragicamente quale considerazione le forze politiche e governative abbiano riservato a chi per professione si prende cura delle nuove generazioni. Il discredito sociale in cui sono cadute tutte le professioni della scuola è il segno più evidente della crisi morale della società italiana che può solo ripartire dal recupero e dalla rivalutazione della funzione centrale di tutti coloro che si occupano dell’educazione dei giovani. Per tali ragioni si intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica attraverso una giornata di mobilitazione nazionale.