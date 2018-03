(Teleborsa) – La Consob comunica che dal 28 febbraio 2018, Blackrock, il gigante americano degli investimenti, detiene in portafoglio una quota del 5,015% in Mediobanca e una quota del 5,005% in Unicredit.

Le partecipazioni sopra menzionate sono detenute dal gruppo americano a titolo di proprietà indiretta.