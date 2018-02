(Teleborsa) – La Consob comunica che T. Rowe Price Associates detiene in portafoglio, dal 25 gennaio 2018, una quota del 3,066% in Prysmian e, dal 26 gennaio 2018, una quota del 3,516% in Yoox Net-A-Porter.

Le partecipazioni sopra menzionate sono detenute dall’azienda di investimenti pubblica statunitense, a titolo di gestione discrezionale del risparmio.