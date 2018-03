Le mire di Doris: “Mediolanum prima banca d’affari per le PMI”

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in retromarcia Banca Mediolanum che a Piazza Affari cede lo 0,21%.

Ieri 21 settembre, il presidente del gruppo bancario Ennio Doris, in occasione della Convention nazionale dell’istituto ha rivelato i suoi obiettivi: “Porteremo la banca d’affari nelle imprese dei clienti imprenditori ovunque si trovino così come abbiamo fatto portando la banca a casa dei risparmiatori finali”. Con l’obiettivo di essere la prima banca d’affari per le piccole e medie imprese, anche per aiutarle a portare all’estero le eccellenze italiane”.

Nel dettaglio, Mediolanum rafforzerà la propria struttura di Asset & Wealth management fino a farla diventare una banca d’affari, considerando “strategico e prioritario” il progetto dei Piani Individuali di Risparmio (PIR)

Intanto la banca è in attesa del via libera di Bankitalia, entro la fine di ottobre, per perfezionare l’acquisto di EuroCqs, società che opera nei settori del microcredito e della cessione del quinto.