Le Maire spiazza su Renault: “Potrebbe scomparire”

(Teleborsa) – Sono parole tutt’altro che sibilline quelle usate dal Ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, parlando dell’impatto del coronavirus sull’economia transalpina. Intervenendo alla radio Europa 1, ha detto a chiare lettere che la crisi sanitaria legata alla pandemia causerà “fallimenti” e “licenziamenti” in Francia “nei prossimi mesi”, mettendo sul piatto anche la possibilità che un simbolo dell’industria francese come Renault possa scomparire “se non riuscisse ad adattarsi a questo cambiamento epocale”.

Secondo Le Maire, tuttavia, lo stabilimento francese della Renault a Flins (che assieme ad altri tre sarebbe a rischio chiusura) non deve fermarsi e la casa automobilistica francese dovrebbe essere invece in grado di mantenere il maggior numero possibile di posti di lavoro in Francia, restando competitiva. Le Maire ha anche precisato che il Presidente della Renault Jean-Dominique Senard sta lavorando duramente su un nuovo piano strategico, con il sostegno del Governo francese.

In un’intervista a Le Figaro, il Ministro delle Finanze francese ha ribadito che il gruppo automobilistico francese, di cui lo Stato è azionista storico e possiede il 15% del capitale, “gioca per la sua sopravvivenza”, precisando di non aver ancora autorizzato il prestito di cinque miliardi di euro che dovrebbe permettere a Renault di “accelerare”, superando la crisi.