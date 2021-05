Le Fonti Awards: Generali Country Italia fa il pieno di riconoscimenti

editato in: da

(Teleborsa) – Eccellenza dell’anno del settore assicurativo nella comunicazione, nelle risorse umane, nei progetti innovativi ed eccellenza nella tutela legale: questi gli ambiti in cui Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e D.A.S. hanno ottenuto i riconoscimenti all’edizione 2021 de Le Fonti Awards.

Premi che – si legge nella nota – non solo “confermano la capacità della Country nel promuovere strategie e politiche a sostegno della comunicazione di progetti innovativi, dei propri dipendenti e dei propri clienti ma “dimostrano l’accelerazione nella trasformazione digitale e nell’investimento in innovazione, competenze e persone che sta caratterizzando le Compagnie di Generali Country Italia”.

Generali Italia, nella figura di Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Country Italia e Global Business Lines, riceve il premio Direttore Comunicazione dell’Anno, “per guidare una strategia di comunicazione multicanale con progetti innovativi anche su digitale e social network, puntando sui valori della responsabilità sociale. Per la capacità, nell’anno dei 190 anni del Gruppo, di posizionare Generali Italia sul mercato come autentico Partner di Vita, intrecciando il business della Compagnia con l’impegno nelle comunità”.

Premio HR Director dell’Anno nella categoria HR ritirato da Gianluca Perin, Chief HR & Organization Officer di Generali Italia, grazie alla sua “capacità di promuovere politiche di sostegno e crescita per i propri dipendenti, dalla formazione ai piani di carriera mirati fino ai benefit personalizzati, all’interno di un processo organizzativo sempre più innovativo e inclusivo. Per confermarsi, per il terzo anno consecutivo, il leader per eccellenza nella valorizzazione delle risorse umane in Italia”.

Doppio riconoscimento anche per Alleanza Assicurazioni: la Compagnia riceve l’Award come miglior Progetto Digital dell’Anno con “Il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria” che mette al centro l’informazione rivolta al cliente, per scelte sempre più consapevoli e sostenibili in ambito assicurativo e per gli investimenti sulla formazione della rete distributiva”.

Alleanza vince anche lato HR aggiudicandosi l’Award per il Progetto HR dell’Anno “dimostrando di eccellere nella gestione e crescita del personale. In particolare per il programma Fare ed essere People manager un percorso a distanza che permette di sviluppare le risorse del team, interagendo al meglio con i clienti interni e i peers attraverso le leve dell’ascolto, della comprensione del punto di vista dell’altro e stimolando il cambiamento nel modo di pensare e i comportamenti”.

A D.A.S., la compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, il riconoscimento Eccellenza dell’Anno Insurance Tutela Legale. A consacrarla sul podio la sua “capacità di fornire un supporto tecnico tempestivo ed efficace con la massima customer satisfaction. Per incarnare i valori della CSR con progetti di sostenibilità ambientale e diversity & inclusion anche attraverso i canali social e per affermarsi, per il 9° anno consecutivo, leader autentico del settore”.

Dopo le anticipazioni del 21 maggio appuntamento al 10 giugno quando andrà in onda su Le Fonti TV lo speciale televisivo dedicato ai vincitori 2021, le principali realtà assicurative del mondo insurance che hanno saputo trovare soluzioni adeguate per garantire la continuità aziendale e supportare i clienti nella gestione dell’emergenza e della crisi economica.