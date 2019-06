Le Bourget: Airbus sigla nuovi contratti con American Airlines

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi ordini per Airbus durante la seconda giornata del Salone Aerospaziale di Parigi-Le Bourget. American Airlines, il più grande vettore al mondo, ha siglato un ordine per 50 aeromobili Airbus A321XLR, la versione a maggiore autonomia del popolare A321neo. Il contratto di acquisto include la conversione di un precedente ordine American Airlines di 30 A321neo in A321XLR e ordini incrementali per ulteriori 20 A321XLR.

American Airlines, con sede a Fort Worth, in Texas, è il principale operatore Airbus al mondo con 422 aeromobili Airbus. Considerando l’annuncio odierno, American Airlines ha un portafoglio ordini Airbus di 115 A321neo e A321XLR.

Airbus Helicopters annuncia nuovi contratti e partnership – Airbus Helicopters e Pawan Hans Limited (PHL) hanno siglato una Lettera d’Intenti (MoU – Memorandum of Understanding) per la futura introduzione di due nuove categorie di elicotteri nella flotta di PHL, nonché per la riparazione, manutenzione e revisione degli elicotteri AS365N Dauphin attualmente in flotta.

Il MoU – firmato dal Generale di Brigata Aerea Dayasagar, Executive Director di PHL, e da Ashish Saraf, Head of Airbus Helicopters per l’India e l’Asia meridionale – prevede che Airbus Helicopters supporterà la crescita di PHL nei viaggi onshore, offshore e inland, introducendo nella flotta i popolari elicotteri H145 e H225. Airbus Helicopters fornirà inoltre servizi di manutenzione programmata, riparazione e servizi di revisione per gli elicotteri Airbus AS365N Dauphin della flotta di PHL.

PHL è il principale cliente a livello globale degli elicotteri Airbus Dauphin. Attualmente gestisce una flotta composta da 37 unità impegnate in operazioni offshore Oil & Gas, trasporto VIP e altri servizi di utilità.