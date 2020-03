Le borse europee e Piazza Affari rialzano la testa

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari tira un sospiro di sollievo ed apre in rialzo, assieme alle altre Borse europee, dopo un lunedì nero che ha visto crollare i mercati mondiali. Un rimbalzo tecnico favorito da ricoperture, ma anche un segnale della speranza degli operatori, che ora guardano alla possibilità di un intervento coordinato delle autorità monetarie globali. Seduta in rialzo anche per le Borse asiatiche, mentre Wall Street ieri è colata a picco.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,139. Scende anche il prezzo dell’oro a 1.661,3 dollari l’oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 6,62%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +228 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,41%.

Nello scenario borsistico europeo acquisti a Francoforte, che vanta un incremento dell’1,52%, effervescente Londra, con un progresso del 2,11%, sostenuta Parigi, che vanta un incisivo incremento dell’1,80%. Piazza Affari avvia la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,69%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso.

In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+3,21%), chimico (+2,74%) e petrolio (+2,59%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Diasorin (+7,13%), Saipem (+6,61%), ENI (+4,49%) e STMicroelectronics (+3,73%).

In rosso Atlantia, che continua la seduta con -2,37%.

Male Italgas, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,22%.

Spicca la prestazione negativa di Nexi, che scende dell’1,07%.

Si muove sotto la parità Snam, evidenziando un decremento dello 0,98%.