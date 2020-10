Lavoro, von der Leyen: Italia, Spagna e Polonia i primi ad accedere al fondo Sure

editato in: da

(Teleborsa) – L’Italia, insieme a Spagna e Polonia, sarà tra i primi paesi a ricevere i prestiti del programma Sure. Ad annunciarlo oggi in un video postato su Twitter è stata direttamente la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Stiamo facendo tutto quello che possiamo per mantenere i lavoratori al loro posto in Europa. Abbiamo mobilitato 100 miliardi di euro con il nostro programma Sure per sostenere i sistemi di cassa integrazione nei paesi europei, e abbiamo emesso delle obbligazioni sociali per raccogliere fondi per finanziare questo programma”, ha ricordato von der Leyen nel video.

“Sono lieta di annunciare – ha quindi annunciato la presidente della Commissione – che Spagna, Italia e Polonia saranno i primi paesi a ricevere sostegno dal programma Sure. Sono stati colpiti duramente dalla crisi e sono lieta che Sure potrà contribuire ad alleviarne le conseguenze. I soldi arriveranno molto presto a questi tre paesi”.

“Ma questo è solo l’inizio”, ha aggiunto Ursula von der Leyen: saranno infatti altri 14 i paesi che riceveranno i fondi del programma a sostegno dell’occupazione.