Lavoro, Unioncamere: per aziende in un caso su 4 difficile trovare personale

editato in: da

(Teleborsa) – Trovare lavoro, si sa, di questi tempi è davvero come trovare acqua nel deserto. Eppure dobbiamo fare i conti con un enorme paradosso: in un caso su quattro per le imprese italiane è difficile trovare lavoratori. Lo rileva il rapporto Excelsior 2018 di Unioncamere a Anpal, che “mette nuovamente in evidenza il problematico incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese dell’industria e dei servizi e l’offerta presente sul mercato. Un disallineamento che nel 2018 ha riguardato il 26% degli oltre 4,5 milioni di contratti di lavoro che il sistema produttivo aveva intenzione di stipulare: cinque punti percentuali in più del 2017″.

L’IMPATTO DELLA TECNOLOGIA – “Anche quest’anno – afferma il Presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli – il Rapporto Excelsior mostra che in Italia c’è un forte disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Lo sviluppo tecnologico sta incidendo anche sulle competenze richieste ai lavoratori: in futuro a oltre 9 profili su 10 sarà associata la richiesta di competenze digitali. A questo si aggiunge la crescente ricerca di profili qualificati“.

OBIETTIVO: MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI SERVIZI – “Occorre – continua Sangalli – far collaborare tutti i soggetti coinvolti per migliorare la qualità dei servizi di istruzione, formazione e lavoro. Le Camere di commercio possono garantire, attraverso il sistema informativo Excelsior e il Registro delle imprese, un’informazione corretta, aggiornata, puntuale e tempestiva sia sul mercato del lavoro sia sul tessuto produttivo”.

Insegnanti di lingue, analisti e progettisti di software, specialisti di saldatura elettrica, agenti assicurativi, elettrotecnici: per le imprese, quasi 6 su 10 di queste professioni sono difficili da trovare. Si stenta a trovare addetti “soprattutto nelle regioni settentrionali, dove il mercato del lavoro è più competitivo ed efficiente.

NORD E SUD – Anche al Sud però, dove i tassi di disoccupazione sono più che doppi rispetto al Nord, le difficoltà di reperimento riguardano comunque circa un lavoratore su cinque, e anzi per alcuni gruppi professionali sono maggiori nel Mezzogiorno che in altre zone del paese”.

.