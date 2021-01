Lavoro, UGL: scongiurare ecatombe occupazionale

editato in: da

(Teleborsa) – “I dati che emergono dal rapporto CNEL sul mercato del lavoro sono a dir poco agghiaccianti: l’occupazione giovanile è tra le più colpite con 2 milioni di Neet, insieme a quella femminile dove quasi una donna su due è inoccupata. Per oltre 10 milioni di lavoratori, il 77,5% del totale, si è verificato il mancato rinnovo dei contratti con un aumento significativo della povertà e delle disuguaglianze, anche tra Nord e dud Italia”.

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, commentando i dati pubblicati nel “Rapporto sul Mercato del lavoro e la contrattazione 2020” del Cnel, presentato oggi.

“Il dramma reale – ha aggiunto – è che siamo agli inizi del 2021, pertanto la situazione tenderà a peggiorare nei prossimi mesi. In tal senso, chiediamo subito un incontro con il Governo per discutere delle misure da adottare per scongiurare una ecatombe occupazionale. Tra le priorità: prolungare il divieto dei licenziamenti almeno per tutto il 2021. E’ altresì necessario sostenere le imprese, grandi medie e piccole, le quali senza finanziamenti a fondo perduto e liquidità rischiano di non sopravvivere alla fine di questo nuovo anno”.