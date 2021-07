Lavoro, Orlando: “Legge ammortizzatori alla stretta finale”

editato in: da

(Teleborsa) – “Riforma degli ammortizzatori sociali? Siamo alla stretta”. È quanto ha assicurato il ministro del Lavoro Andrea Orlando commentando il dossier caldo delle politiche del lavoro.

“Stiamo lavorando coi sindacati, con le parti datoriali e stiamo interloquendo con tutti i ministeri interessati a partire dal Mef. Credo – ha aggiunto Orlando – si sia davvero a buon punto”. Parole che arrivano dopo l’incontro di ieri del ministro con i leader di Cgil, Cisl e Uil, e il summit di questa mattina con il ministro dell’Economia Daniele Franco per fare il punto sulla riforma. Nell’incontro sugli ammortizzatori sociali è stata fatta, a quanto si apprende, una prima ricognizione sull’impianto della riforma e sulla sua sostenibilità. Una prima valutazione su un ventaglio di ipotesi. L’incontro, che fa seguito al confronto tecnico in corso, è durato circa un’ora e mezza. In programma un ulteriore incontro tra i ministri per definire intervento e risorse da mettere in campo e molto probabilmente la prossima settimana il confronto tra Orlando e le parti sociali.

“Non è l’unica risposta allo sblocco dei licenziamenti – ha sottolineato Orlando – perché bisogna rispondere con politiche industriali, politiche attive e di contrasto alle diseguaglianze. Ma intanto la riforma è uno strumento di copertura a prescindere dalla dimensione dell’azienda per la quale si lavora, ma anche dalla posizione che sia precaria, stagionale e discontinua. Credo – ha concluso Orlando – possa essere una riforma che possa parlare a quei settori che hanno pagato il prezzo più alto durante la pandemia”.