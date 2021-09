Lavoro, oggi nuovo incontro Draghi-sindacati. Landini: vogliamo risposte e un calendario delle riforme

(Teleborsa) – Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha dichiarato di aspettarsi dall’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra i sindacati e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, delle risposte e un “calendario preciso” per affrontare le diverse questioni e riforme aperte. L’occasione è stata l’iniziativa “Futura 2021” a Bologna. “Vogliamo che entro la legge di stabilità si apra una discussione per riformare le pensioni, non solo quota 100. Così come necessaria la riforma del fisco con meno tasse per lavoratori e pensionati, aumentando il netto in busta paga, e aumentare la lotta all’evasione”, ha spiegato.

Sul tema caldo del patto sociale lanciato in occasione dell’assemblea di Confindustria, Landini ha sottolineato che “non esistono patti sociali che non mettano al centro la qualità e le condizioni di lavoro e il miglioramento delle condizioni di lavoro”. “Chiunque oggi voglia fare un patto sociale deve rispondere ad un tema, quel patto riduce la precarietà o no, aumenta i salari o no, al centro torna ad esserci la qualità lavoro o solo il profitto e la libertà di impresa?”, ha aggiunto. Quanto al salario minimo, la discussione “va collocata nel contesto in cui si dà valore ai contratti nazionali, molti già oltre i 9 euro orari, e sostegno legislativo al modello contrattuale”. Serve “una legge sulla rappresentanza che dia valore generale ai contratti nazionali firmati dai soggetti maggiormente rappresentativi” contro i contratti pirata, ha spiegato Maurizio Landini: “dare validità generale ai contratti nazionali vuol dire sancire che i minimi salariali dei Ccnl diventano validi per legge e non possono essere derogati” insieme “a tutti gli altri diritti”, come ferie, malattia, orari.



Sul salario minimo è intervenuto anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di “Mezz’ora in più”. “Abbiamo la stessa posizione dei sindacati, siamo per rafforzare la contrattazione perché garantisce tutti, e l’esempio ci viene da Ita”, ha dichiarato. Nei Paesi dove è stato inserito, aggiunge, “la tendenza delle imprese è uscire dalla contrattazione collettiva e questo non è nell’interesse dei lavoratori. Dobbiamo andare a colpire i contratti pirata, che vengono fatti da chi non ha rappresentanza e fanno dumping salariale. Lì dobbiamo lavorare insieme”.

Le parole di Landini arrivano a poche ore del monito lanciato ieri sera sempre all’evento bolognese: “Se il governo non ci dà risposte già dai prossimo giorni dobbiamo fare assemblee nei luoghi di lavoro e se non ci saranno risposte nella legge di stabilità protremmo anche valutare con Cgil Cisl e Uil tutte le iniziative di mobilitazione necessaria”.