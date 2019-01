Lavoro: morti bianche in aumento nei primi 11 mesi del 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Aumentano in Italia le morti bianche, che tra i mesi di gennaio e novembre del 2018 arrivano a toccare quota 1.046, 94 in più rispetto a quelle registrate nello stesso periodo del 2017. È quanto si apprende dai dati INAIL relativi agli incidenti mortali sul lavoro, che, tra le altre cose, evidenziano un incremento degli infortuni.

La crescita delle denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, secondo l’indagine, sarebbe dovuta all’elevato numero di decessi registrati lo scorso mese di agosto, causati soprattutto da incidenti plurimi. Gli incidenti che ad agosto hanno spezzato la vita di due o più lavoratori, infatti, rappresentano un numero rilevante rispetto al dato segnalato per il 2017: rispettivamente, 34 scomparse a fronte delle 42 calcolate nell’anno precedente.

L’analisi territoriale, evidenzia poi la crescita dei casi di decesso sul lavoro nel 2018 per tutti i quadranti d’Italia, ad eccezione del centro che presenta un numero costante rispetto al 2017 e alle isole, che vedono il fenomeno in diminuzione. A livello regionale, spicca l’aumento dei decessi in Veneto, con 29 vittime in più rispetto all’anno precedente, mentre si avverte una forte decrescita del fenomeno in Abruzzo e nelle Marche.

Per quanto riguarda gli infortuni, invece, i primi 11 mesi del 2018 segnano un aumento dello 0,5% dei casi rispetto al 2017. Secondo lo studio, il numero degli infortuni è aumentato dello 0,7% nella gestione Industria e servizi e dello 0,3% nel Conto Stato. Viceversa, in Agricoltura si è registrato un calo dell’1,7%. Anche qui, l’analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce di infortunio nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e al Sud, evidenziando un calo del fenomeno al Centro e nelle Isole.