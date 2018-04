Lavoro, Inps: nuovo concorso per 967 funzionari

editato in: da

(Teleborsa) – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando di concorso pubblico dell’Inps per 967 consulenti protezione sociale, destinati a essere inseriti come funzionari. Lo comunica l’istituto di previdenza, sottolineando che la domanda online per partecipare deve essere inviata entro il 28 maggio alle ore 16.

Il concorso, precisa l’Inps, “prevede due prove scritte e una orale. Se le domande di partecipazione saranno più di 10mila, ci sarà una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale”.