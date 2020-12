Lavoro, Governo punta a parità genere e occupazione donne

editato in: da

(Teleborsa) – “Sono 37mila le donne che hanno lasciato il proprio lavoro, nel 2019, nel primo anno di vita del bambino“. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervenendo al convegno “Nuovi Orizzonti Manageriali – Donne al Timone per la Ripresa del Paese”, organizzato da 4.Manager.

“Analizzando il dato, quello che abbiamo notato è che, spesso i servizi per l’infanzia presenti non erano sufficienti a conciliare i tempi di vita e lavoro“, ha aggiunto il Ministro. Quindi “abbiamo lavorato ad una norma che è stata presentata anche in Parlamento che riguarda un voucher suppletivo che viene dato alla donna proprio per consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel primo anno di vita del bambino“, ha concluso.

“Il Governo ha deciso in modo importante di puntare sulla parità di genere e sulle politiche occupazionali per le donne. Noi crediamo fortemente che questo possa essere un importante obiettivo da raggiungere per il Paese, per l’inserimento lavorativo delle donne, per l’economia“.