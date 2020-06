Lavoro: Governa studia “staffetta generazionale”

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre ancora si discute del taglio dell’IVA – un’ipotesi che, a dire il vero, nel corso delle ore perde forza – il Governo prepara la riforma fiscale.

Nel frattempo, al vaglio del Ministero del Lavoro un pacchetto di nuove misure che punta anche a introdurre una staffetta generazionale con incentivi alle assunzioni di giovani e accompagnamento dei più anziani all’uscita. E’ quanto riporta l’Ansa che cita fonti ministeriali.

Tra le ipotesi sul piatto anche la trasformazione in una misura a regime del fondo che finanzia percorsi di formazione dei lavoratori in concomitanza con la rimodulazione dell’orario. Tra gli obiettivi, inoltre, la detassazione dei premi di produttività.



Proprio ieri, intanto, nel corso del Question Time al Senato, il Ministro dell’Economia Gualtieri ha fissato il perimetro delle priorità. Facendo riferimento alla necessità di una riforma fiscale, “al centro” del programma di Governo, ha parlato di una “questione cruciale”. Si parte con il taglio del cuneo fiscale, che entrerà in vigore “per 16 milioni di lavoratori dal primo luglio”, permettendo loro di “pagare meno tasse”.

Poi ha indicato la strada per il futuro: “Occorre lavorare su quei principi generali di semplificazione, di progressività, di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sull’impresa, che sono i principi di fondo su cui si deve basare l’esecutivo in una strategia più ampia per rilanciare la crescita”.