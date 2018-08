Lavoro e Innovazione: da LVenture a Netflix tante sinergie per Associazione Nobilita

editato in: da

(Teleborsa) – Creare lavoro investendo in statup e nuove tecnologie. Era questo lo scopo per cui è nata Associazione Nobilita, il 1° maggio 2017, data simbolo della Festa del Lavoro.

Ed a poco più di un anno dalla sua costituzione sono tante le “sinergie” generate dall’associazione guidata da Gabriele Manconi, con l’acquisto di società quotate e la scommessa sulle nuove tecnologie. Da segnalare di recente l’investimento nella società quotata LVenture Group, eccellenza italiana negli investimenti in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali, e nella big statunitense Netflix, che da alcuni anni ha rivoluzionato il mondo della distribuzione di film e serie tv attraverso lo streaming su internet.

“Per noi è assolutamente prioritario creare nuove sinergie con gruppi italiani e stranieri che investono nelle nuove tecnologie“, ha affermato il presidente dell’Associazione, Gabriele Manconi, commentando queste operazioni.

“L’Italia – ha ricordato – ha un gap da recuperare con il resto d’Europa in questo settore strategico e l’Associazione Nobilita si propone come punto di contatto tra aziende italiane ed estere che si propongono questo obiettivo. Il nostro paese è tra le ultime posizioni nella classifica europea riguardante lo sviluppo tecnologico e lo sforzo della nostra Associazione si propone anche di aiutare l’Italia a fare un passo in avanti importante in tal senso”.