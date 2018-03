Lavoro, Confindustria e sindacati firmano l’accordo sui nuovi contratti

(Teleborsa) – Confindustria, CGIL, CILS e UIL trovano la quadra sulla contrattazione collettiva firmando il “Patto della fabbrica“.

Tre gli obiettivi principali dell’accordo sottoscritto dal Presidente Boccia e dai sindacati confederali: incrementare la competitività delle imprese nel quadro di una crescita sostenibile; favorire un mercato del lavoro più dinamico ed equilibrato; rafforzare il collegamento tra produttività del lavoro e retribuzioni.

Tra gli altri punti chiave dell’intesa, come spiega una nota di Viale dell’Astronomia, la misurazione della rappresentanza datoriale oltre a quella sindacale per contrastare i contratti “pirata”, il conferimento di un maggior valore al Trattamento Economico Complessivo (TEC) nell’ambito della contrattazione collettiva, il rafforzamento della governance per il welfare integrativo e la valorizzazione dei percorsi e degli strumenti che coniugano virtuosamente formazione e lavoro, come l’alternanza scuola-lavoro, l’apprendistato, gli Istituti Tecnici Superiori e la formazione continua.