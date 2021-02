Lavoro, Confesercenti: “Con pandemia -208mila lavoratori indipendenti nel 2020”

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2020 hanno perso la propria occupazione 208mila lavoratori indipendenti, tra imprenditori, professionisti e collaboratori. Una crisi senza precedenti su cui è urgente intervenire con politiche attive e di riconversione mirate al lavoro autonomo. Ma anche sostegni efficaci per evitare che le attività continuino a chiudere. Se continua così, circa 450mila imprese rischiano di sparire a causa della pandemia. Questo l’allarme lanciato da Confesercenti, in occasione dell’incontro tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando e le parti sociali. Nel dettaglio, i lavoratori in proprio e gli imprenditori sono calati nel periodo di -80mila unità, collaboratori e coadiuvanti di -74mila, i liberi professionisti di -50mila.

“Il calo dei lavoratori indipendenti vale circa la metà della riduzione complessiva dell’occupazione nel periodo, non può essere ignorato. Anche perché si tratta di attività spesso sane, lavoratori che sono stati spazzati via dalla crisi innescata dalla pandemia – spiega Patrizia De Luise, presidente Confesercenti –. Il blocco dei licenziamenti è una soluzione rivolta solo agli occupati dipendenti. Bene, ma c’è bisogno invece di salvaguardare tutta l’occupazione, preoccupandosi di più della tenuta delle imprese. Anche perché il blocco dei licenziamenti non può congelare posti di lavoro che non esistono più: tra i 208mila indipendenti spariti, 25mila avevano dipendenti. La misura non potrà essere prorogata ad oltranza: bisogna prepararsi al giorno dell’inevitabile switch-off, quando il blocco dei licenziamenti terminerà. Per allora dovranno essere già in campo forti misure di decontribuzione e di detassazione per le imprese che manterranno l’occupazione, e per tutti un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale, rinnovi contrattuali ad esenzione di imposta per i miglioramenti retributivi e nuove regole per il tempo determinato. Ma non si può continuare a chiedere alle imprese di mantenere l’occupazione se non è permesso loro lavorare, ignorando la validità dei protocolli di sicurezza già concordati”.

Il contesto economico e sociale post pandemico determinerà profondi mutamenti nel lavoro e nei consumi, per questo – sottolinea De Luise – “sarà necessario investire sulle competenze professionali sia dei lavoratori che degli imprenditori”. La presidente di Confesercenti pone, inoltre, l’accento sulla necessità di “un processo di modernizzazione e razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali, senza però stravolgere gli strumenti che hanno risposto meglio durante le difficoltà, come il Fis, che potrebbe diventare un ammortizzatore universale per tutte le imprese del terziario dei servizi e del turismo”.

Dal momento che molte attività non avranno più la forza né le condizioni di mantenersi all’interno del mercato, “per gli imprenditori, per i lavoratori e per i collaboratori di queste imprese – conclude De Luise – dovranno essere predisposti efficaci piani di riconversione, sostenuti da un fondo dedicato a questo scopo e alla formazione continua degli imprenditori, anche attraverso il tutoraggio”.