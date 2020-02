Lavoro, Catalfo: venerdì 14 febbraio tavolo con forze maggioranza

editato in: da

(Teleborsa) – “Ho convocato le forze di maggioranza venerdì mattina (14 febbraio, ndr) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per proseguire il percorso iniziato due giorni fa a Palazzo Chigi con il Presidente Conte”. Lo ha scritto la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

“In cima all’agenda – si legge – ho messo il salario minimo, da sempre un’assoluta priorità per me e per il M5S. Oltre a questo, parleremo anche di rappresentanza sindacale, equo compenso, lavoro autonomo e sicurezza sul lavoro, un altro argomento che reputo importantissimo e su cui auspico la più ampia convergenza possibile rispetto alle misure che a mio avviso bisogna adottare.

Torneremo poi a incontrarci lunedì pomeriggio quando ci confronteremo su pensioni, formazione, interventi volti a rilanciare l’occupazione e – ultima ma non meno importante – la riforma degli ammortizzatori sociali che per me devono diventare strumenti di politica attiva”.

“L’obiettivo – conclude – è trovare, per ogni singolo argomento, la migliore soluzione possibile per i cittadini. Lavorando tutti insieme in modo costruttivo potremo finalmente dare loro quelle risposte che aspettano da anni”.