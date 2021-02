Lavoro, Catalfo: rafforzare competenze per Italia più forte

editato in: da

(Teleborsa) – “Gli ultimi dati a disposizione dicono che grazie al Fondo nuove competenze sono già oltre 70mila i lavoratori impegnati in percorsi di riqualificazione e di accrescimento delle competenze, per un totale di più di 6 milioni di ore di lavoro convertite in formazione con il contributo dello Stato”.

Lo ha scritto su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sottolineando che “la forte adesione delle aziende – di qualsiasi dimensione e settore e su tutto il territorio nazionale – sottolinea l’importanza di questa misura nel percorso di ripresa e di rigenerazione del mercato dal lavoro”.

Ma soprattutto – scrive Catalfo – “evidenzia la necessità, per il prossimo Governo, di proseguire sulla strada degli investimenti che, come questo, puntano sul rafforzamento della competitività e sulla valorizzazione del capitale umano. Un’Italia che investe nella formazione e nelle nuove competenze è un’Italia più forte”.