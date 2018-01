Lavoro, Boccia: “Riforme non vanno smontate ma potenziate”

(Teleborsa) – “I dati provvisori diffusi oggi dall’Istat sul mercato del lavoro – più 65 mila occupati in novembre rispetto a ottobre, diminuzione su base annua della disoccupazione giovanile e degli inattivi – confermano quanto Confindustria afferma da tempo”, commenta il presidente Vincenzo Boccia.

“E cioè che quando si adottano corrette misure di politica economica si producono effetti positivi sull’economia reale. Per questo motivo – continua il leader degli industriali – le riforme che dimostrano di dare slancio al Paese, a cominciare dal Jobs Act, non vanno smontate ma adeguatamente potenziate. Auspichiamo – conclude Boccia – che tutte le forze politiche vogliano tenerne conto anche in campagna elettorale”.