Lavoro, 340 assunzioni in ENEA per potenziare ricerca e innovazione

(Teleborsa) – Sono 340 i giovani ricercatori e tecnologi che hanno preso servizio a tempo indeterminato in ENEA, negli ultimi sei mesi, la maggior parte laureati in discipline scientifiche e oltre il 40% donne. Si tratta della prima parte di un piano di assunzioni più ampio che proseguirà a breve con l’entrata in servizio di altre 40 persone e con nuovi concorsi per oltre 300 posizioni, per un totale di circa 700 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro il 2021.

“Oggi diamo il benvenuto a professionalità che hanno deciso di dare fiducia alla ricerca pubblica in Italia” ha detto il Presidente ENEA Federico Testa alla cerimonia che si è svolta a Roma. “Queste nuove assunzioni evidenziano la volontà di rafforzare il percorso di rinnovamento avviato per affrontare una stagione caratterizzata da rilevanti sfide tecnologiche”,

I nuovi assunti saranno impegnati soprattutto nei settori dell’efficienza energetica, con l’ENEA nel ruolo di Agenzia nazionale, dell’economia circolare, delle tecnologie energetiche e della fusione; in particolare, in quest’ultimo campo partiranno quest’anno i lavori per realizzare nel Centro ricerche di Frascati la grande infrastruttura di ricerca internazionale Divertor Tokamak Facility (DTT), che creerà 1.500 nuovi posti di lavoro altamente qualificati, con un ritorno economico di 2 miliardi di euro a fronte di investimento da 500 milioni di euro già finanziati.