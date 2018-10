Lavori 2019 a Linate: Alitalia dirotta su Malpensa, tornano i voli per Roma da Bergamo

editato in: da

(Teleborsa) – A seguito della chiusura per lavori dell’Aeroporto di Milano Linate, prevista il prossimo anno dal 27 luglio al 27 ottobre, Alitalia ha predisposto un piano per limitare i disagi dei passeggeri che, oltre al trasferimento delle operazioni nazionali e internazionali su Malpensa, prevede il posizionamento di un aeromobile Embraer 190 sullo scalo di Bergamo, dove saranno operati 4 collegamenti giornalieri con Roma Fiumicino. Con questi collegamenti aggiuntivi, Alitalia punta a facilitare il più possibile le connessioni fra l’area di Milano e la Capitale. I passeggeri in partenza da Bergamo potranno inoltre proseguire, grazie a comode coincidenze presso l’hub di Fiumicino, verso la rete di destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali servite dalla compagnia italiana. Per Alitalia si tratta di un ritorno nell’aeroporto di Bergamo e ai voli con Fiumicino, che erano stati cancellati dalla programmazione nel gennaio 2012. Lo stesso scalo bergamasco, da anni salito al terzo posto per movimento passeggeri, tornerà a offrire quel collegamento con la capitale sparito dal proprio network quando prima Ryanair, che operava su Ciampino, lo ritenne poco remunerativo nella primavera 2014, e poi Blue Panorama cessò i voli con Fiumicino nell’agosto 2015.

“La decisione assunta da Alitalia di allocare un proprio aeromobile sull’Aeroporto di Milano Bergamo, nel periodo di chiusura programmata dello scalo di Milano Linate da luglio e ottobre 2019, è motivo di soddisfazione perché fa leva sui riconosciuti livelli di flessibilità ed efficienza del nostro scalo che la compagnia aerea dimostra di apprezzare”. E’ quanto dichiara Emilio Bellingardi, direttore generale SACBO, a commento dell’ingresso del volo tra Bergamo e Roma nel sistema di prenotazione di Alitalia. “Si conferma, altresì, la capacità operativa che Milano Bergamo è in grado di offrire – aggiunge Bellingardi – La serie di frequenze giornaliere che l’aeromobile Alitalia opererà sulla rotta con Roma Fiumicino, collegamento assente nella programmazione dei voli del nostro aeroporto, permetterà di verificare la fruizione del servizio di shuttle con la capitale da parte della clientela Alitalia residente a est di Milano”. Non è escluso che, se la risposta della clientela Alitalia residente a est di Milano e della Lombardia fosse positiva, il volo potrebbe essere confermato anche nella programmazione invernale 2019-2020 e dare continuità a un servizio particolarmente utili per i transiti sulle rotte internazionali e intercontinentali.