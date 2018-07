Lavazza fa la spesa in Australia: acquisita la Blue Pod Coffee

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo Lavazza fa shopping in Australia. La società torinese del caffè annuncia “l’acquisizione del 100% delle attività di Blue Pod Coffee, azienda australiana specializzata nella distribuzione dei sistemi espresso Lavazza (capsule e macchine) per il settore Office Coffee Service (Ocs)”, si legge nella nota ufficiale. Blue Pod da oltre 10 anni è distributore esclusivo in Australia del gruppo Lavazza nel settore Ocs, attraverso un’offerta completa di macchine che rispondono alle specificità degli spazi caffè all’interno dei luoghi di lavoro.

ALL’INSEGNA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE– “Questa operazione, che s’inserisce perfettamente nella strategia di internazionalizzazione del gruppo, conferma sempre di più l’importanza dell’Australia quale mercato chiave”, così nel comunicato.

Lavazza che è presente in Australia da oltre 30 anni e, dal 2015, opera a livello locale con la propria consociata Lavazza Australia Pty Ltd, con sede a Melbourne, consolida ulteriormente la propria presenza diretta nel Paese. “L’acquisizione di Blue Pod è particolarmente significativa perché ci permette anche in Australia di presidiare direttamente tutti i momenti del consumo del caffè”, ha commentato Antonio Baravalle, Ceo del gruppo Lavazza.