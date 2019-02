Lavazza, Enrico Cavatorta è il nuovo Chief Financial and Corporate Officer.

editato in: da

(Teleborsa) – Enrico Cavatorta entra a far parte della Lavazza, quale nuovo Chief Financial and Corporate Officer.

Lo rende noto il Gruppo in un comunicato dove viene specificato che Cavatorta riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Antonio Baravalle, e guiderà oltre alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, anche l’area M&A e i programmi di integrazione delle nuove realtà recentemente acquisite dal Gruppo.

Inoltre faranno capo al nuovo Chief Financial and Corporate Officer, la funzione Information Technology, gli acquisti indiretti e l’area CSR, sempre più collegata ai piani di sviluppo del gruppo Lavazza.