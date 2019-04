Lavazza annuncia utili e ricavi in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Utili in forte crescita e vendite boom per Lavazza. La big italiana del caffè ha chiuso l’esercizio 2018 con un utile netto in crescita del 12,9% a 87,9 milioni di euro, che si confronta con i 77,9 milioni del 2017.

I ricavi consolidati sono pari a 1,87 miliardi in aumento del 9,3% rispetto agli 1,71 miliardi dell’anno precedente, sia per effetto della crescita del perimetro di consolidamento sia per effetto della crescita organica in Italia, Francia, Nord America, Europa dell’Est e UK. In Italia, che rappresenta circa il 36% dei ricavi totali, Lavazza ha mantenuto la propria posizione di leadership in tutti i canali.

L’EBITDA è pari a 197,3 milioni, in aumento del 6,2% rispetto al 2017, con un EBITDA margin pari al 10,6%. L’EBITDA Adjusted è pari a 206,5 milioni (+9%), prima dei costi one off relativi alle acquisizioni. Il risultato operativo (EBIT) è pari a 110,7 milioni, in aumento del 2%.

“Il 2018 è stato un anno di solida crescita”, ha confermato l’Amministratore Delegato Antonio Baravalle, spiegando che c’è stata una forte espansione sia in Italia che all’estero. “Sono proseguiti gli investimenti sull‘innovazione dell’offerta – ha aggiunto – e, grazie alle acquisizioni nel settore della distribuzione automatica dell’australiana Blue Pod e del ramo Drinks di Mars, abbiamo ulteriormente rafforzato il presidio diretto in tutti i segmenti del caffè”.

La posizione finanziaria netta evidenzia è pari a 15 milioni rispetto ai 503,0 milioni del 2017, per effetto delle acquisizioni realizzate nel corso del 2018 e della significativa generazione di cassa.

“Il 2019 sarà un anno di ulteriore espansione facendo leva sia sul’’integrazione delle realtà acquisite sia sulla crescita organica del Gruppo”, ha affermato fiducioso il numero uno del gruppo.