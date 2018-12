L’Australia riceve i primi due F-35

editato in: da

(Teleborsa) – I primi due caccia F-35 dell’Australia sono arrivati a destinazione oggi, 11 Dicembre, presso la Base della Royal Australian Air Force (RAAF) di Williamtown, segnando l’inizio di una nuova fase per le capacità della difesa del Paese.

L’F-35, il caccia più avanzato mai costruito, sarà il fulcro della trasformazione della Difesa Australiana (Australian Defence Force, ADF). Grazie all’utilizzo dei sensori e alle sue capacità stealth, il velivolo permetterà di operare in sicurezza negli spazi aerei nemici e di condividere in tempo reale una visione a 360 gradi delle aree di missione con gli altri mezzi schierati in aria, terra e mare. Oltre alla capacità bellica avanzata e all’aumentato raggio d’azione, l’F-35 di quinta generazione è il più efficace, affidabile e connesso velivolo mai progettato al mondo.

“L’arrivo dei primi F-35 stabilmente basati in Australia rappresenta per noi un traguardo storico e siamo orgogliosi del nostro ruolo di pionieri nella progettazione di velivoli di quinta generazione e di produttori di componenti per l’F-35″, ha affermato Vince Di Pietro AM, Chief Executive di Lockheed Martin Australia.

Sono oltre 50 le aziende australiane che contribuiscono al programma di produzione globale dell’F-35, che prevede più di 3.000 velivoli. Ad oggi, il programma F-35 ha contribuito a creare più di 2.400 posti di lavoro altamente specializzati e ha generato più di 1,3 miliardi di dollari australiani (AUD) in contratti per le aziende del Paese.

Lockheed Martin è a capo del programma internazionale dell’F-35 e lavora in partnership con l’Australian Defence Force e con le imprese nazionali per garantire una rete di supporto per la manutenzione del velivolo e per realizzare il potenziale dell’F-35 quale moltiplicatore di forze per molti decenni a venire.

L’Australia si è impegnata ad acquisire 72 F-35A, la cui manutenzione sarà gestita da un team congiunto di personale australiano e aziende partner, tra cui Lockheed Martin Australia. L’Australia ha ricevuto a oggi un totale di 10 velivoli: gli 8 non ancora consegnati alla RAAF sono schierati presso la Luke Air Force Base in Arizona per prendere parte alle operazioni internazionali di training e formazione.

L’impatto globale del Programma F-35

Attualmente dieci nazioni stanno utilizzando gli F-35 e, con gli arrivi di oggi, l’Australia diventa il 7° Paese con F-35 stabilmente schierati sul territorio nazionale dopo Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Norvegia, Israele e Giappone.

Dopo l’ingresso ufficiale alla base RAAF di Williamtown, gli F-35 operano ora da 16 basi a livello globale. Più di 340 F-35 sono già operativi, oltre 700 piloti e 6.500 manutentori hanno già ricevuto la formazione e, complessivamente, la flotta di F-35 ha superato un totale di 170.000 ore di volo.