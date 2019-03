Latte, raggiunto accordo su prezzo: 74 centesimi al litro

editato in: da

(Teleborsa) – In Sardegna, è stata raggiunta l’intesa sul prezzo del latte, che sarà acquistato dai trasformatori della filiera lattiero-casearia per 74 centesimi al litro. Lo ha fatto sapere il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, che in una nota ha sottolineato come l’incontro con gli allevatori, svoltosi nella giornata dell’8 marzo presso la Prefettura di Sassari, abbia permesso di raggiungere un grande traguardo.

“È stato finalmente trovato l’accordo sul prezzo del latte tra pastori e trasformatori a 74 centesimi, con l’impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano” ha spiegato il Ministro.