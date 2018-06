L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano nel 2019 per la seconda volta nello spazio

editato in: da

(Teleborsa) – L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano nel 2019 tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la sua seconda missione. Avrà il ruolo di comandante dell’avamposto di ricerca nello spazio durante la seconda parte del volo. Parmitano è stato il primo degli astronauti ESA selezionati nel 2009 a volare, nel 2013, sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove è rimasto 166 giorni. Durante la missione “Volare”, la prima di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Luca Parmitano ha effettuato due uscite extra veicolari (nella foto durante una delle due uscite) e raccolto dati per molti esperimenti che sono ancora in corso oggi.

Luca ha commentato così la notizia: “Sono onorato che il programma della Stazione Spaziale mi abbia scelto per questo ruolo, ed allo stesso tempo sono toccato da questo compito. Essere il comandante delle persone più addestrate e preparate dentro e fuori dalla Terra può essere impegnativo. Mi vedo come un facilitatore. Il mio scopo sarà di mettere tutti nella condizione di lavorare al meglio delle proprie capacità. In definitiva, però, sono responsabile per la sicurezza dell’equipaggio e della Stazione, e per il successo della missione in generale.”

“Sono stato abbastanza fortunato, nella mia esperienza, da lavorare con capigruppo di cui avere ammirazione – dice ancora Luca – e farò quindi del mio meglio per seguire il loro esempio e i loro insegnamenti per raggiungere questi obiettivi”.

L’astronauta italiano si sta preparando per il suo secondo volo nello spazio ripassando simulazioni e allenandosi con i nuovi esperimenti a cui prenderà parte. Al momento si trova in addestramento in Russia con la navetta Soyuz che lo porterà nello spazio, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan e al cosmonauta della Roscosmos Alexander Skvortsov.

Il terzetto farà parte della Spedizione 60/61 sulla Stazione Spaziale. È la prima volta che un astronauta italiano sarà comandante della Stazione Spaziale e soltanto la terza per un astronauta ESA nei 18 anni di attività dell’avamposto in orbita. L’astronauta dell’ESA Alexander Gerst è pronto ad assumere la carica di comandante della Stazione Spaziale durante la seconda metà della sua missione Horizons quest’anno.

“Con due astronauti ESA come comandanti della Stazione Spaziale in un anno – ha detto David Parker, direttore Esa dell’Esplorazione Abitata e Robotica – questo è un grande momento per il volo spaziale europeo e un esempio del carattere internazionale della nostra collaborazione nello spazio. Sono orgoglioso dell’eccellente lavoro fatto dagli astronauti e dai loro istruttori tale da ottenere la responsabilità dell’avamposto abitato nello spazio.”

Orbitando attorno al pianeta a 28.800 km/h, la ISS, grazie anche al modulo-laboratorio Columbus, offre spazio per sei astronauti incaricati di condurre esperimenti per conto di ricercatori di tutto il mondo in condizioni di microgravità, e di testare e dimostrare tecniche necessarie per esplorare ulteriormente il nostro Sistema Solare.

Il laboratorio europeo Columbus (a volte indicato anche come Columbus Orbital Facility) è un modulo di ricerca sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e costruito in Italia, a Torino, appunto per la Stazione Spaziale Internazionale. Consegnato nel maggio 2006 al Kennedy Space Center è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, nella stiva di carico dello Space Shuttle Atlantis il 7 febbraio 2008 con il volo STS-122.

Il modulo Columbus è stato realizzato per l’ESA in collaborazione da Alenia Spazio (Italia) e EADS. In 10 anni al suo interno sono stati condotti oltre 200 esperimenti.”Columbus” ospita il maggior numero di discipline possibili in un piccolo spazio, dall’astrobiologia alla scienza solare passando per la metallurgia e la psicologia.

Luca Parmitano, militare e astronauta italiano, è nato a Paternò (comune siciliano di 48.013 abitanti, della città metropolitana di Catania) il 27 settembre 1976. È entrato in Aeronautica Militare nel ’95 con il corso Sparviero IV frequentato presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Si è laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”” nel 1999. Sposato, 2 figlie, nel 2017 gli è stato dedicato l’asteroide 37627 Lucaparmitano.