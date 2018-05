L’App Trenitalia si rinnova: informazioni più rapide e personalizzate

editato in: da

(Teleborsa) – Trenitalia ci tiene alla forma, anche a quella digitale, rinnovando la propria App per renderla ancora più smart e utile. Le novità portate dall’ultima release, appena effettuata, arricchiscono i servizi già disponibili, come l’acquisto e il cambio del biglietto, le notifiche push sullo stato e l’andamento dei treni (prima e dopo essere saliti a bordo), la mappatura dei posti e le operazioni di fatturazione.

Nello specifico l’ultimo rilascio – già disponibile nelle oltre tre milioni di App scaricate ad ora – comprende la possibilità di consultare la pagina dedicata alle promozioni Trenitalia e utilizzare le diverse offerte improntate al risparmio. A disposizione dei clienti che ne fanno richiesta, la comparsa di alert direttamente sul display del proprio smartphone, al fine di veicolare al meglio i vantaggi commerciali personalizzati. E’ inoltre disponibile l’iscrizione “light” al programma CartaFRECCIA, utilizzando l’applicazione con pochi e semplici passaggi che permettono di entrare a far parte degli oltre 7 milioni di clienti fidelizzati.

L’aggiornamento della App consente l’accesso tramite link diretto a “Viaggiatreno”, il servizio digitale per la verifica in tempo reale del proprio viaggio e della marcia di tutti i treni in circolazione, oltre alla possibilità per le società corporate che collaborano con Trenitalia di accedere direttamente dalla App al proprio portale per effettuare acquisti o modifiche dei servizi, utilizzando credenziali aziendali. L’ultima release della App Trenitalia conferma una strategia che punta a una relazione diretta “one2one” tra i clienti e la compagnia nazionale di trasporto, per migliorare la customer experience e soddisfare al meglio le esigenze di chi fruisce dei servizi offerti da Trenitalia.

Da inizio anno sono stati oltre 3,5 milioni i ticket di viaggio acquistati tramite la App di Trenitalia, con una crescita di circa il 72% rispetto al 2017. Il servizio smartcaring, che permette in modalità sia automatica che manuale (direttamente dalle sale operative) di ricevere informazioni sul treno di proprio interesse, ha superato le 120.000 sottoscrizioni ed oltre 80.000 smartphone collegati.